В РКН предложили внедрять ИИ в игры для поиска запрещенного контента

В Роскомнадзоре предложили использовать искусственный интеллект для поиска запрещенного контента в компьютерных играх. С такой инициативой на Петербургском международном юридическом форуме выступил заместитель начальника отдела специальных проектов и академических программ Главного радиочастотного центра Станислав Махортов. «Вот у нас есть, например, платформа, у которой постоянно обновляется контент, Minecraft условный. И его невозможно мониторить постоянно. Для этого возможно применение технологии машинного обучения, которое на основе обучаемой выборки будет формировать маркеры запрещенного контента, который там распространяется», — объяснил Махортов.

В Роскомнадзоре предложили использовать искусственный интеллект для поиска запрещенного контента в компьютерных играх. С такой инициативой на Петербургском международном юридическом форуме выступил заместитель начальника отдела специальных проектов и академических программ Главного радиочастотного центра Станислав Махортов.

«Вот у нас есть, например, платформа, у которой постоянно обновляется контент, Minecraft условный. И его невозможно мониторить постоянно. Для этого возможно применение технологии машинного обучения, которое на основе обучаемой выборки будет формировать маркеры запрещенного контента, который там распространяется», — объяснил Махортов.

Пока речь идет лишь об инициативе, озвученной в рамках профессиональной дискуссии. О запуске подобной системы или сроках ее внедрения не сообщалось.