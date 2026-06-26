В парках и скверах в Рязани спилили аварийные деревья
Работы провели с 22 по 26 июня. Деревья спилили на следующих участках: в сквере Александрова; в сквере Уткина; в сквере Дубовая роща; в ЦПКиО; в парке Морской славы; улица Лизы Чайкиной, дом № 4; улица Новоселов, дом № 42; улица Тимуровцев, дом № 6; улица Новосёлов, дом № 1; улица Гагарина, дом № 65; улица Горького, дом № 18; улица Братиславская, дом № 10; улица Боголюбова, дом № 46.
В парках и скверах в Рязани спилили аварийные деревья. Об этом сообщили в группе Муниципального центра управления города в «ВК».
Работы провели с 22 по 26 июня. Деревья спилили на следующих участках:
- в сквере Александрова;
- в сквере Уткина;
- в сквере Дубовая роща;
- в ЦПКиО;
- в парке Морской славы;
- улица Лизы Чайкиной, дом № 4;
- улица Новоселов, дом № 42;
- улица Тимуровцев, дом № 6;
- улица Новоселов, дом № 1;
- улица Гагарина, дом № 65;
- улица Горького, дом № 18;
- улица Братиславская, дом № 10;
- улица Боголюбова, дом № 46.
Фото: группа «МЦУ Рязань» в «ВК».