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В парках и скверах в Рязани спилили аварийные деревья
Работы провели с 22 по 26 июня. Деревья спилили на следующих участках: в сквере Александрова; в сквере Уткина; в сквере Дубовая роща; в ЦПКиО; в парке Морской славы; улица Лизы Чайкиной, дом № 4; улица Новоселов, дом № 42; улица Тимуровцев, дом № 6; улица Новосёлов, дом № 1; улица Гагарина, дом № 65; улица Горького, дом № 18; улица Братиславская, дом № 10; улица Боголюбова, дом № 46.

В парках и скверах в Рязани спилили аварийные деревья. Об этом сообщили в группе Муниципального центра управления города в «ВК».

Работы провели с 22 по 26 июня. Деревья спилили на следующих участках:

  • в сквере Александрова;
  • в сквере Уткина;
  • в сквере Дубовая роща;
  • в ЦПКиО;
  • в парке Морской славы;
  • улица Лизы Чайкиной, дом № 4;
  • улица Новоселов, дом № 42;
  • улица Тимуровцев, дом № 6;
  • улица Новоселов, дом № 1;
  • улица Гагарина, дом № 65;
  • улица Горького, дом № 18;
  • улица Братиславская, дом № 10;
  • улица Боголюбова, дом № 46.

Фото: группа «МЦУ Рязань» в «ВК».