В парках и скверах в Рязани спилили аварийные деревья

Работы провели с 22 по 26 июня. Деревья спилили на следующих участках: в сквере Александрова; в сквере Уткина; в сквере Дубовая роща; в ЦПКиО; в парке Морской славы; улица Лизы Чайкиной, дом № 4; улица Новоселов, дом № 42; улица Тимуровцев, дом № 6; улица Новосёлов, дом № 1; улица Гагарина, дом № 65; улица Горького, дом № 18; улица Братиславская, дом № 10; улица Боголюбова, дом № 46.

В парках и скверах в Рязани спилили аварийные деревья. Об этом сообщили в группе Муниципального центра управления города в «ВК».

Работы провели с 22 по 26 июня. Деревья спилили на следующих участках:

в сквере Александрова;

в сквере Уткина;

в сквере Дубовая роща;

в ЦПКиО;

в парке Морской славы;

улица Лизы Чайкиной, дом № 4;

улица Новоселов, дом № 42;

улица Тимуровцев, дом № 6;

улица Новоселов, дом № 1;

улица Гагарина, дом № 65;

улица Горького, дом № 18;

улица Братиславская, дом № 10;

улица Боголюбова, дом № 46.

Фото: группа «МЦУ Рязань» в «ВК».