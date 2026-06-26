В ОКБ сделали вторую пересадку почки пациенту из Тамбовской области

Отмечается, что проблемы со здоровьем у мужчины начались пять лет назад после перенесенной двусторонней пневмонии. Врачи заподозрили патологию почек. После углубленного обследования диагноз уточнили: пневмония спровоцировала хронический гломерулонефрит, и, как следствие, прогрессирование почечной недостаточности. С 2022 года пациент находился на диализе в Тамбовской области. «Хронический гломерулонефрит — это иммуновоспалительное заболевание, которое поражает почечные клубочки. Однажды развившись, патологический процесс прогрессирует с разной скоростью и, в конечном итоге, приводит к склерозу почки и ее функциональной недостаточности. Патология особенно быстро развивается, если ее не лечить», — пояснил Дмитрий Карпов.

В ОКБ сделали вторую пересадку почки пациенту из Тамбовской области. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Отмечается, что проблемы со здоровьем у мужчины начались пять лет назад после перенесенной двусторонней пневмонии. Врачи заподозрили патологию почек.

После углубленного обследования диагноз уточнили: пневмония спровоцировала хронический гломерулонефрит, и, как следствие, прогрессирование почечной недостаточности. С 2022 года пациент находился на диализе в Тамбовской области.

«Хронический гломерулонефрит — это иммуновоспалительное заболевание, которое поражает почечные клубочки. Однажды развившись, патологический процесс прогрессирует с разной скоростью и, в конечном итоге, приводит к склерозу почки и ее функциональной недостаточности. Патология особенно быстро развивается, если ее не лечить», — пояснил Дмитрий Карпов, врач-уролог отделения урологии и трансплантации органов, главный внештатный специалист-трансплантолог регионального минздрава.

В 2025 году мужчина узнал, что в Рязанской области начали выдавать квоты для жителей Тамбовской области на высокотехнологичную медпомощь. В начале 2026 года он встал в лист ожидания.

В июне нашелся подходящий донорский орган. Мужчина прибыл в Рязанскую ОКБ, где ему выполнили пересадку почки.

Пациента выписали.