Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
19°
Сбт, 27
21°
Вск, 28
22°
ЦБ USD 75.63 0.86 26/06
ЦБ EUR 85.77 0.59 26/06
Нал. USD 79.04 / 79.80 26/06 16:25
Нал. EUR 91.10 / 92.00 26/06 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Из Рязани в Мурманск на CHERY. Как ведёт себя машина в дальнем путешес...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанской автолюбительн...
23 июня 15:43
663
В Рязани на Борковском затоне состоялся девичник на воде
В Рязани 21 июня ГК «Зеленый сад» устроила праздник лет...
23 июня 10:10
773
Как работает гибридный автомобиль, зачем он нужен и стоит ли на него п...
Эти вопросы задают себе тысячи автолюбителей. Компания...
22 июня 16:56
2 314
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
2 856
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В ОКБ сделали вторую пересадку почки пациенту из Тамбовской области
Отмечается, что проблемы со здоровьем у мужчины начались пять лет назад после перенесенной двусторонней пневмонии. Врачи заподозрили патологию почек. После углубленного обследования диагноз уточнили: пневмония спровоцировала хронический гломерулонефрит, и, как следствие, прогрессирование почечной недостаточности. С 2022 года пациент находился на диализе в Тамбовской области. «Хронический гломерулонефрит — это иммуновоспалительное заболевание, которое поражает почечные клубочки. Однажды развившись, патологический процесс прогрессирует с разной скоростью и, в конечном итоге, приводит к склерозу почки и ее функциональной недостаточности. Патология особенно быстро развивается, если ее не лечить», — пояснил Дмитрий Карпов.

В ОКБ сделали вторую пересадку почки пациенту из Тамбовской области. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Отмечается, что проблемы со здоровьем у мужчины начались пять лет назад после перенесенной двусторонней пневмонии. Врачи заподозрили патологию почек.

После углубленного обследования диагноз уточнили: пневмония спровоцировала хронический гломерулонефрит, и, как следствие, прогрессирование почечной недостаточности. С 2022 года пациент находился на диализе в Тамбовской области.

«Хронический гломерулонефрит — это иммуновоспалительное заболевание, которое поражает почечные клубочки. Однажды развившись, патологический процесс прогрессирует с разной скоростью и, в конечном итоге, приводит к склерозу почки и ее функциональной недостаточности. Патология особенно быстро развивается, если ее не лечить», — пояснил Дмитрий Карпов, врач-уролог отделения урологии и трансплантации органов, главный внештатный специалист-трансплантолог регионального минздрава.

В 2025 году мужчина узнал, что в Рязанской области начали выдавать квоты для жителей Тамбовской области на высокотехнологичную медпомощь. В начале 2026 года он встал в лист ожидания.

В июне нашелся подходящий донорский орган. Мужчина прибыл в Рязанскую ОКБ, где ему выполнили пересадку почки.

Пациента выписали.