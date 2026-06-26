В Госдуме предложили замедлить онлайн-игры по аналогии с Telegram

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила использовать опыт Роскомнадзора и Минцифры для замедления интернет-платформ с целью ограничения времени, которое дети проводят в онлайн-играх. Останина подчеркнула необходимость контроля над видеоиграми и призвала ведомства направить все свои знания и профессиональный опыт на защиту детей от виртуального пространства и социальных сетей. Она отметила, что если Роскомнадзор и Минцифры способны замедлять работу Telegram, то они должны также регулировать время, проводимое детьми в играх. Депутат также выразила мнение, что текущие усилия Минцифры и Роскомнадзора не удовлетворяют требованиям общества по защите детей.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила использовать опыт Роскомнадзора и Минцифры для замедления интернет-платформ с целью ограничения времени, которое дети проводят в онлайн-играх. Об этом она заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Останина подчеркнула необходимость контроля над видеоиграми и призвала ведомства направить все свои знания и профессиональный опыт на защиту детей от виртуального пространства и социальных сетей. Она отметила, что если Роскомнадзор и Минцифры способны замедлять работу Telegram, то они должны также регулировать время, проводимое детьми в играх.

Депутат также выразила мнение, что текущие усилия Минцифры и Роскомнадзора не удовлетворяют требованиям общества по защите детей.