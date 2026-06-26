В Госдуме допустили возможность сокращения рабочей недели до четырех дней

В Госдуме допустили возможность сокращения рабочей недели до четырех дней в будущем. Об этом пишет ТАСС. Член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев подчеркнул, что свободное время становится одной из главных ценностей для людей в современном обществе. Он отметил, что переход на четырехдневную рабочую неделю неизбежен, так как свободное время является важным аспектом жизни. Исаев также указал на быстрое изменение рынка труда, упомянув, что 30% дипломов устаревают всего через три года после получения, а 65% профессий в сфере маркетинга и рекламы могут исчезнуть или измениться из-за влияния искусственного интеллекта. Депутат призвал к созданию системы непрерывного обучения и подготовки кадров для адаптации к новым условиям.

В Госдуме допустили возможность сокращения рабочей недели до четырех дней в будущем. Об этом пишет ТАСС.

Член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев подчеркнул, что свободное время становится одной из главных ценностей для людей в современном обществе. Он отметил, что переход на четырехдневную рабочую неделю неизбежен, так как свободное время является важным аспектом жизни.

Исаев также указал на быстрое изменение рынка труда, упомянув, что 30% дипломов устаревают всего через три года после получения, а 65% профессий в сфере маркетинга и рекламы могут исчезнуть или измениться из-за влияния искусственного интеллекта. Депутат призвал к созданию системы непрерывного обучения и подготовки кадров для адаптации к новым условиям.