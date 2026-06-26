Умер бывший министр обороны России Сергей Иванов

Сергей Иванов ушел из жизни в возрасте 73 лет. Причина смерти не указана. Он занимал пост главы Минобороны в 2001—2007 годах. После ухода с поста был первым зампредом и зампредом правительства России (в 2007 — 2011 годах). Затем перешел на работу в администрацию президента, которую возглавлял в 2011—2016 годах. С 2016 по 2026 год был специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. 4 февраля Сергей Иванов ушел в отставку с поста по собственному желанию.

Умер бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Об этом сообщает РБК.

Сергей Иванов ушел из жизни в возрасте 73 лет. Причина смерти не указана.

Он занимал пост главы Минобороны в 2001—2007 годах. После ухода с поста был первым зампредом и зампредом правительства России (в 2007—2011 годах). Затем перешел на работу в администрацию президента, которую возглавлял в 2011—2016 годах. С 2016 по 2026 год был специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

4 февраля Сергей Иванов ушел в отставку с поста по собственному желанию.

Он с 2014 года был почетным президентом Единой лиги ВТБ.