Участок жителя Рязанской области потребовали выставить на торги из-за запустения

Рязанским райсудом рассмотрено дело по иску Министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области о принудительном изъятии и продаже с публичных торгов земельных участков, принадлежащих М. Об этом сообщили на сайте суда. Известно, что на указанных участках было установлено 100% зарастание сорной растительностью. В результате неоднократных проверок выявили, что земельные участки не использовались собственником по целевому назначению в течение трех и более лет. Суд признал исковые требования обоснованными и удовлетворил их, постановив изъять земельные участки у М. и выставить их на публичные торги.

Рязанским райсудом рассмотрено дело по иску Министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области о принудительном изъятии и продаже с публичных торгов земельных участков, принадлежащих М. Об этом сообщили на сайте суда.

Известно, что на указанных участках было установлено 100% зарастание сорной растительностью. В результате неоднократных проверок выявили, что земельные участки не использовались собственником по целевому назначению в течение трех и более лет.

Суд признал исковые требования обоснованными и удовлетворил их, постановив изъять земельные участки у М. и выставить их на публичные торги.