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Суд обязал виновника ДТП под Рязанью возместить ущерб сверх выплаты по ОСАГО
Рязанский районный суд рассмотрел гражданское дело о возмещении материального ущерба, причиненного в результате ДТП на автодороге Р-132 «Золотое кольцо». После аварии владелец поврежденного автомобиля обратился в страховую компанию по ОСАГО и получил максимальную страховую выплату в размере 400 тысяч рублей. Посчитав, что этой суммы недостаточно для полного возмещения ущерба, автомобилист обратился в суд с иском к виновнику ДТП. В ходе рассмотрения дела была назначена автотехническая экспертиза и истребованы необходимые материалы.

Рязанский районный суд рассмотрел гражданское дело о возмещении материального ущерба, причиненного в результате ДТП на автодороге Р-132 «Золотое кольцо».

Как следует из материалов дела, столкновение произошло по вине ответчика, который нарушил требования Правил дорожного движения. После аварии владелец поврежденного автомобиля обратился в страховую компанию по ОСАГО и получил максимальную страховую выплату в размере 400 тысяч рублей.

Посчитав, что этой суммы недостаточно для полного возмещения ущерба, автомобилист обратился в суд с иском к виновнику ДТП. В ходе рассмотрения дела была назначена автотехническая экспертиза и истребованы необходимые материалы.

По итогам разбирательства суд частично удовлетворил исковые требования о взыскании материального ущерба с виновника аварии.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.