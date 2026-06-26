Сборная Рязанского приборного завода заняла первое место на Фестивале корпоративного спорта Рязанской области

Команда Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) приняла участие в Фестивале корпоративного спорта Рязанской области и завоевала общекомандное первое место.

Команда Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) приняла участие в Фестивале корпоративного спорта Рязанской области и завоевала общекомандное первое место.

Сборная в составе 30 человек соревновалась в восьми дисциплинах: мини-футбол, баскетбол 3×3, гиревой спорт, плавание, дартс, настольный теннис, легкая атлетика, пулевая стрельба.

Команда ГРПЗ по легкой атлетике заняла первое командное место, вторые места у заводских сборных по баскетболу 3×3 и настольному теннису, третье — у сборной по мини-футболу.

Кроме того, заводчане стали победителями и призерами в личных зачетах. Так, Ирина Фролова завоевала золото в легкой атлетике, Дмитрий Небольсин — в гиревом спорте, а Василий Пасько — в настольном теннисе.

Серебряными призерами в плавании стали Сергей Панин и Павел Кашаев, в легкой атлетике — Елена Высоколова. Третью ступень пьедестала почета заняли Юлия Мельник в соревнованиях по плаванию и Наталья Крюкова в настольном теннисе.

«Наши спортсмены в очередной раз доказали, что они лучшие, — отметил генеральный директор Борис Виноградов, — ребята достойно представили завод, пополнив копилку медалей своими победами и приумножив его спортивную славу. Поздравляю сборную с отличными результатами и желаю не останавливаться на достигнутом, продолжать бороться за призовые места и награды», — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

Фестиваль корпоративного спорта организован Министерством спорта Рязанской области в рамках федеральной программы «Спорт России». За звание лучших боролись команды 18 предприятий региона.