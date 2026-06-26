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Ряжский авторемонтный завод будет выпускать новые модели коммунальной техники при поддержке Корпорации развития
Корпорация развития Рязанской области приступила к сопровождению крупного инвестиционного проекта Ряжского авторемонтного завода. С ходом его реализации ознакомился генеральный директор Корпорации развития Вячеслав Несин в рамках рабочего визита на предприятие.

Корпорация развития Рязанской области приступила к сопровождению крупного инвестиционного проекта Ряжского авторемонтного завода. С ходом его реализации ознакомился генеральный директор Корпорации развития Вячеслав Несин в рамках рабочего визита на предприятие.

«За последние 2,5 года наш партнер — Ряжский авторемонтный завод шагнул далеко вперед, выполнив почти невозможные задачи. Значительно улучшилось качество продукции, в разы выросла продуктивность, расширилась производственная линейка. Сейчас завод единственный в стране выпускает определенную модель коммунальной техники. Мы испытываем гордость, что рязанская земля может предложить российскому рынку такой уникальный продукт. Правительство региона и Корпорация развития будут способствовать реализации проекта по наращиванию объемов и строительству нового сборочного цеха завода», — отметил Вячеслав Несин.

Проект с объемом инвестиций 100 млн рублей направлен на модернизацию производственных процессов и расширение ассортимента выпускаемой продукции. Предприятие планирует выпускать малогабаритную коммунальную спецтехнику, в том числе на электротяге, а также системы для ее автоматизированного управления. Реализация проекта позволит создать 40 новых рабочих мест.

Ряжский завод обладает современным высокотехнологичным производством с полным замкнутым циклом, где на основе инновационных решений выпускают более 120 моделей и 700 модификаций коммунальной и дорожной техники. За последнее время предприятие открыло новый цех автомобильной электрики и электроники, запустило в производство завершило разработку компактной электрической коммунальной машины для повышения экологичности городской среды, выпустило первую серийную вакуумно-подметальную машину для комплексной уборки городских улиц и всех типов дорог общего пользования. Новейшая уникальная разработка завода — машина для отдельного сбора отходов с двумя секциями: для ТБО и фракций, которые подлежат сортировке. В ближайший год компания планирует запустить в серийное производство электрическую компактную всесезонную машину для уборки парковых зон, скверов, тротуаров и прочих городских пространств. В перспективе планируется внедрить в нее систему беспилотного управления. Компания занимает лидирующие позиции в своем сегменте на российском рынке.

«Наши стратегические цели — расширение производственных мощностей и создание новых видов техники. Активно занимаемся повышением квалификации и расширением штата. Мы готовы удовлетворить потребности рынка по выпуску коммунальной и дорожной техники», — отметил директор по развитию АО «Ряжский авторемонтный завод» Василий Ковалев.