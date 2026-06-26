Рязанские театры рассказали жителям о планах на предстоящий сезон

В Театре юного зрителя (ТЮЗ) зрителей ожидают несколько премьер, среди которых спектакли «Пиковая дама» (12+), «Летучий корабль» (6+) и «Девчата» (16+). Театр драмы начнет отмечать своё 240-летие. В театре кукол стартует подготовка к празднованию 100-летия, которое также привлечёт внимание зрителей. Также, несмотря на предстоящий ремонт, Музыкальный театр планирует представить такие постановки, как «Капитанская дочка» (12+) и оперетту «Василий Тёркин» (12+). Театр балета намерен пополнить свой репертуар новыми спектаклями, включая «Корсар» (12+) и «Жизель» (12+).

Рязанские театры озвучили свои планы на предстоящий сезон. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минкультуры.

В Театре юного зрителя (ТЮЗ) зрителей ожидают несколько премьер, среди которых спектакли «Пиковая дама» (12+), «Летучий корабль» (6+) и «Девчата» (16+). Театр драмы начнет отмечать своё 240-летие. В театре кукол стартует подготовка к празднованию 100-летия, которое также привлечёт внимание зрителей.

Также, несмотря на предстоящий ремонт, Музыкальный театр планирует представить такие постановки, как «Капитанская дочка» (12+) и оперетту «Василий Тёркин» (12+). Театр балета намерен пополнить свой репертуар новыми спектаклями, включая «Корсар» (12+) и «Жизель» (12+).

Кроме того, в этом сезоне запланировано открытие детской школы балета в сотрудничестве с центром «Гелиос».