Рязанские полицейские выдворили пятерых мигрантов за пределы РФ

В Рязанской области полицейские депортировали группу иностранцев, нарушивших законы России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Сотрудники полиции выдворения троих мужчин, освободившихся из исправительных колоний. Один из них, гражданин Закавказья, осужден за кражу, а двое уроженцев Средней Азии — за грабежи. В отношении этих лиц принято решение о нежелательности их пребывания на территории РФ. Также депортировать решили двоих граждан из Латинской Америки и Средней Азии, задержанных за нарушения миграционного законодательства. Полицейские и судебные приставы сопроводили иностранцев в международный аэропорт «Домодедово» для их дальнейшей отправки за собственный счет.

В Рязанской области полицейские депортировали группу иностранцев, нарушивших законы России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники полиции выдворения троих мужчин, освободившихся из исправительных колоний. Один из них, гражданин Закавказья, осужден за кражу, а двое уроженцев Средней Азии — за грабежи. В отношении этих лиц принято решение о нежелательности их пребывания на территории РФ.

Также депортировать решили двоих граждан из Латинской Америки и Средней Азии, задержанных за нарушения миграционного законодательства.

Полицейские и судебные приставы сопроводили иностранцев в международный аэропорт «Домодедово» для их дальнейшей отправки за собственный счет.