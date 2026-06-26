Рязанская область стала одним из центров стоматологического туризма в ЦФО

Рязанская область стала одним из востребованных направлений стоматологического туризма в Центральном федеральном округе. По данным экспертов, в регион на лечение приезжают пациенты из соседних областей. В материале отмечается, что спрос на медицинские услуги в целом в ЦФО продолжает расти. Представители частных клиник связывают это с повышением внимания граждан к профилактике и диагностике заболеваний, а также с развитием добровольного медицинского страхования, которое работодатели все чаще включают в соцпакеты.

Рязанская область стала одним из востребованных направлений стоматологического туризма в Центральном федеральном округе. Об этом говорится в июньском докладе Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».

По данным экспертов, в регион на лечение приезжают пациенты из соседних областей. В материале отмечается, что спрос на медицинские услуги в целом в ЦФО продолжает расти.

Представители частных клиник связывают это с повышением внимания граждан к профилактике и диагностике заболеваний, а также с развитием добровольного медицинского страхования, которое работодатели все чаще включают в соцпакеты.

Отдельно отмечается рост цифровизации отрасли — медицинские организации активно внедряют онлайн-сервисы и телемедицину, чтобы упростить доступ к услугам и удерживать пациентов.