Рязанец заснял близко оленя, видео опубликовали в соцсетях

Об этом сообщили в группе «Мещерский тупик». На видео слышно, как мужчина обращается к животному, риторически спрашивая, как у того дела. Олень обернулся к рязанцу, долго смотрел на него, слушая, а после убежал.