Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
19°
Сбт, 27
21°
Вск, 28
22°
ЦБ USD 75.63 0.86 26/06
ЦБ EUR 85.77 0.59 26/06
Нал. USD 79.04 / 79.80 26/06 16:25
Нал. EUR 91.10 / 92.00 26/06 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Из Рязани в Мурманск на CHERY. Как ведёт себя машина в дальнем путешес...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанской автолюбительн...
23 июня 15:43
663
В Рязани на Борковском затоне состоялся девичник на воде
В Рязани 21 июня ГК «Зеленый сад» устроила праздник лет...
23 июня 10:10
773
Как работает гибридный автомобиль, зачем он нужен и стоит ли на него п...
Эти вопросы задают себе тысячи автолюбителей. Компания...
22 июня 16:56
2 314
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
2 856
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанец получил 2 года колонии за кражу с банковской карты
Железнодорожный районный суд Рязани вынес приговор ранее неоднократно судимому гражданину В., признав его виновным в краже с банковского счета и нарушении административного надзора. Мужчина на одной из улиц города нашел сумку, внутри которой находилась банковская карта с функцией бесконтактной оплаты. Поняв, что ей можно пользоваться без ввода PIN-кода при небольших суммах, он начал расплачиваться чужими деньгами в магазинах. В результате со счета потерпевшего мужчина похитил 7 218 рублей 63 копейки.

Железнодорожный районный суд Рязани вынес приговор ранее неоднократно судимому гражданину В., признав его виновным в краже с банковского счета и нарушении административного надзора. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина на одной из улиц города нашел сумку, внутри которой находилась банковская карта с функцией бесконтактной оплаты. Поняв, что ей можно пользоваться без ввода PIN-кода при небольших суммах, он начал расплачиваться чужими деньгами в магазинах. В результате со счета потерпевшего мужчина похитил 7 218 рублей 63 копейки.

Фигурант уже находился под административным надзором сроком на 8 лет и обязан был соблюдать установленные судом ограничения. В частности, ему запрещалось самовольно покидать место проживания без уведомления полиции. Однако он нарушил эти требования, после чего его местонахождение установили спустя несколько дней.

Суд признал гражданина В. виновным по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ и ч. 1 ст. 314.1 УК РФ. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.