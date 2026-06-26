Рязанец получил 2 года колонии за кражу с банковской карты

Железнодорожный районный суд Рязани вынес приговор ранее неоднократно судимому гражданину В., признав его виновным в краже с банковского счета и нарушении административного надзора. Мужчина на одной из улиц города нашел сумку, внутри которой находилась банковская карта с функцией бесконтактной оплаты. Поняв, что ей можно пользоваться без ввода PIN-кода при небольших суммах, он начал расплачиваться чужими деньгами в магазинах. В результате со счета потерпевшего мужчина похитил 7 218 рублей 63 копейки.

Железнодорожный районный суд Рязани вынес приговор ранее неоднократно судимому гражданину В., признав его виновным в краже с банковского счета и нарушении административного надзора. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина на одной из улиц города нашел сумку, внутри которой находилась банковская карта с функцией бесконтактной оплаты. Поняв, что ей можно пользоваться без ввода PIN-кода при небольших суммах, он начал расплачиваться чужими деньгами в магазинах. В результате со счета потерпевшего мужчина похитил 7 218 рублей 63 копейки.

Фигурант уже находился под административным надзором сроком на 8 лет и обязан был соблюдать установленные судом ограничения. В частности, ему запрещалось самовольно покидать место проживания без уведомления полиции. Однако он нарушил эти требования, после чего его местонахождение установили спустя несколько дней.

Суд признал гражданина В. виновным по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ и ч. 1 ст. 314.1 УК РФ. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.