Рязанцы обратили внимание на землю, «как в пустыне», на клумбах в центре города

Рязанцы обратили внимание на землю, «как в пустыне», на клумбах в центре города. Фото из Нижнего и Верхнего горпарков опубликованы в соцсетях. Рязанка написала, что «засыхающие без воды растения» наблюдает уже не первую неделю. «Земля потрескалась как в пустыне, можжевельники требуют санитарной обрезки, газоны сожжены из-за недостатка полива, но до этого никому нет дела», — заметила девушка.

Рязанцы обратили внимание на землю, «как в пустыне», на клумбах в центре города. Фото из Нижнего и Верхнего горпарков опубликованы в соцсетях.

Рязанка написала, что «засыхающие без воды растения» наблюдает уже не первую неделю.

«Земля потрескалась как в пустыне, можжевельники требуют санитарной обрезки, газоны сожжены из-за недостатка полива, но до этого никому нет дела», — заметила девушка.

Она описала инцидент, который случился в одном из городских парков. К клумбам приехала техника для полива, водитель 20 минут поливал водой одну клумбу.

«Специально пошла в обеденный перерыв посмотреть полито ли еще что-то кроме этой клумбы, нет, вся земля в глубоких трещинах», — отметила рязанка.