Рязанцев предупредили об открытом люке на одном из перекрестков города

Рязанцев предупредили об открытом люке на перекрестке улиц Ленского комсомола и 9-я Линия. Об этом сообщили в соцсетях. На кадрах видно, что «препятствие» оградили электросамокатом, чтоб местные жители сразу заметили его. Очевидцы посоветовали быть аккуратнее в данном районе.

Рязанцев предупредили об открытом люке на перекрестке улиц Ленского комсомола и 9-я Линия. Об этом сообщили в соцсетях.

На кадрах видно, что «препятствие» оградили электросамокатом, чтоб местные жители сразу заметили его.

Очевидцы посоветовали быть аккуратнее в данном районе.