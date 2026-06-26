Рязанцам рассказали, когда завершатся ремонтные работы на улице Тимакова

Рязанцы пожаловались на затянувшиеся ремонтные работы на улице Тимакова, 13. Об этом сообщили в комментариях под постами в соцсетях губернатора Павла Малкова. По словам местной жительницы, больше месяца нет никаких заметных продвижений. В ответ на это в пресс-службе Водоканала города отметили, что ремонт продолжится. «Рассчитываем завершить их в течение двух недель», — подчеркнули в сообщении.

Рязанцы пожаловались на затянувшиеся ремонтные работы на улице Тимакова, 13. Об этом сообщили в комментариях под постами в соцсетях губернатора Павла Малкова.

По словам местной жительницы, больше месяца нет никаких заметных продвижений.

В ответ на это в пресс-службе Водоканала города отметили, что ремонт продолжится.

«Рассчитываем завершить их в течение двух недель», — подчеркнули в сообщении.