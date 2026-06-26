Россияне с 1 июля смогут оформлять сделки с недвижимостью с помощью биометрии

Как отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, в данном случае речь идет не об отпечатках пальцев или сканировании сетчатки глаза — в Единой биометрической системе используются изображение лица и запись голоса. Парламентарий подчеркнул, что это не заменит усиленную квалифицированную электронную подпись, а будет работать вместе с ней как дополнительный уровень проверки личности. При этом он уточнил, что данный механизм должен охватывать не одного участника, а стороны договора, иначе сама идея дополнительной защиты теряет смысл, поскольку государству важно убедиться, что волю на отчуждение или приобретение недвижимости выражают реальные участники сделки.

Россияне с 1 июля смогут оформлять сделки с недвижимостью с помощью биометрии. Об этом сообщает URA.RU .

Как отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, в данном случае речь идет не об отпечатках пальцев или сканировании сетчатки глаза — в Единой биометрической системе используются изображение лица и запись голоса. Парламентарий подчеркнул, что это не заменит усиленную квалифицированную электронную подпись, а будет работать вместе с ней как дополнительный уровень проверки личности.

При этом он уточнил, что данный механизм должен охватывать не одного участника, а стороны договора, иначе сама идея дополнительной защиты теряет смысл, поскольку государству важно убедиться, что волю на отчуждение или приобретение недвижимости выражают реальные участники сделки.