Россиян предупредили о новой схеме мошенников с «талонами» на бензин

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме, направленной на автомобилистов. Злоумышленники предлагают получить именной талон на 20 литров бензина якобы по государственной программе, чтобы завладеть аккаунтом жертвы в Telegram. Для получения талона они предлагают перейти на сайт, указать номер телефона и ввести код из СМС. На самом деле код используется для получения доступа к Telegram-аккаунту пользователя. После его ввода злоумышленники могут перехватить управление учетной записью.

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме, направленной на автомобилистов. Об этом сообщил портал «Объясняем. РФ» со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Злоумышленники предлагают получить именной талон на 20 литров бензина якобы по государственной программе, чтобы завладеть аккаунтом жертвы в Telegram.

Мошенники представляются сотрудниками органов власти и заявляют о введении особого режима распределения топлива. Для получения талона они предлагают перейти на сайт, указать номер телефона и ввести код из СМС.

На самом деле код используется для получения доступа к Telegram-аккаунту пользователя. После его ввода злоумышленники могут перехватить управление учетной записью.

В МВД рекомендуют не переходить по сомнительным ссылкам, не сообщать коды из СМС и использовать двухфакторную аутентификацию.