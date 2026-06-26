Российским тяжелоатлетам разрешили участвовать в соревнованиях под своим флагом

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) разрешила спортсменам из России и Белоруссии всех возрастов участвовать в соревнованиях под своим флагом и гимном. Отмечается, что это решение принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), который отметил важность равных возможностей для всех спортсменов. Ранее IWF уже допустила российских и белорусских атлетов в юношеских и юниорских категориях. Теперь они смогут участвовать в соревнованиях IWF на всех уровнях. Также стоит подчеркнуть, что другие международные спортивные федерации, такие как федерация гимнастики и федерация бокса, также разрешили российским спортсменам выступать с национальной символикой.

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) разрешила спортсменам из России и Белоруссии всех возрастов участвовать в соревнованиях под своим флагом и гимном. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее эти спортсмены могли выступать только в нейтральном статусе, но теперь ограничения сняты для всех возрастных групп.

Отмечается, что это решение принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), который отметил важность равных возможностей для всех спортсменов. Ранее IWF уже допустила российских и белорусских атлетов в юношеских и юниорских категориях. Теперь они смогут участвовать в соревнованиях IWF на всех уровнях.

Также стоит подчеркнуть, что другие международные спортивные федерации, такие как федерация гимнастики и федерация бокса, также разрешили российским спортсменам выступать с национальной символикой.