Путин подписал закон о запрете депортации иностранцев, воевавших в составе ВС РФ

В пятницу, 26 июня, Путин подписал закон о запрете депортации иностранцев, воевавших в составе Вооруженных сил РФ, а также закон, предоставляющий право регионам запрещать розничную продажу вейпов. Согласно новому закону, с 1 марта 2027 года органы субъектов РФ могут лицензировать на своей территории оптовую закупку, хранение и поставку табака, никотинсодержащей продукции и сырья. Закон будет действовать до 1 марта 2032 года Также президент подписал закон об административных штрафах до 700 тыс. рублей для владельцев российских сайтов за авторизацию с помощью зарубежных сервисов, в том числе иностранной электронной почты.

Путин подписал закон о запрете депортации иностранцев, воевавших в составе ВС РФ. Об этом пишет ТАСС.

В пятницу, 26 июня, Путин подписал закон о запрете депортации иностранцев, воевавших в составе Вооруженных сил РФ, а также закон, предоставляющий право регионам запрещать розничную продажу вейпов.

Согласно новому закону, с 1 марта 2027 года органы субъектов РФ могут лицензировать на своей территории оптовую закупку, хранение и поставку табака, никотинсодержащей продукции и сырья. Закон будет действовать до 1 марта 2032 года

Также президент подписал закон об административных штрафах до 700 тыс. рублей для владельцев российских сайтов за авторизацию с помощью зарубежных сервисов, в том числе иностранной электронной почты.