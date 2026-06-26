Прокуратура восстановила права ветерана труда в Рязанской области

Прокуратура Пителинского района провела проверку после обращения сына пожилой жительницы, который сообщил о нарушении прав своей матери. Выяснилось, что в 2023 году медики осмотрели женщину на дому из-за серьезных проблем со зрением и выдали справку о необходимости постоянного ухода. Однако врачебная комиссия не приняла решение о направлении пациентки на медико-социальную экспертизу либо об отказе в ее проведении, как того требует законодательство. В результате ветерану труда установили первую группу инвалидности.

Прокуратура Пителинского района провела проверку после обращения сына пожилой жительницы, который сообщил о нарушении прав своей матери. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Выяснилось, что в 2023 году медики осмотрели женщину на дому из-за серьезных проблем со зрением и выдали справку о необходимости постоянного ухода. Однако врачебная комиссия не приняла решение о направлении пациентки на медико-социальную экспертизу либо об отказе в ее проведении, как того требует законодательство.

По итогам проверки прокурор внес представление в адрес медицинского учреждения. После этого женщину повторно осмотрели, оформили необходимые документы и направили на медико-социальную экспертизу.

В результате ветерану труда установили первую группу инвалидности.