Приложение «Телега» закончит работу с июля 2026 года

Разработчики указали, что «в формате Telegram-клиента не могут обеспечить полную локализацию и соответствие всем действующим требованиям». Они пообещали вернуть деньги пользователям, оформившим подписку «Телега Плюс».