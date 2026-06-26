Приложение «Телега» закончит работу с июля 2026 года
Разработчики указали, что «в формате Telegram-клиента не могут обеспечить полную локализацию и соответствие всем действующим требованиям». Они пообещали вернуть деньги пользователям, оформившим подписку «Телега Плюс».
Приложение «Телега» закончит работу с июля 2026 года. Об этом сообщили разработчики.
Разработчики указали, что «в формате Telegram-клиента не могут обеспечить полную локализацию и соответствие всем действующим требованиям».
Они пообещали вернуть деньги пользователям, оформившим подписку «Телега Плюс».