Новый символ признания в России: более 40 000 владельцев открывают мир за рулем JAECOO J7

Бренд JAECOO объявляет о важном достижении в развитии бренда: с момента выхода на российский рынок два года назад было реализовано 40 000 кроссоверов JAECOO J7.

Бренд JAECOO объявляет о важном достижении в развитии бренда: с момента выхода на российский рынок два года назад было реализовано 40 000 кроссоверов JAECOO J7. Это не просто символ коммерческого успеха, а основа и большинство участников лояльного сообщества JAECOO, разделяющего ценности бренда — стремление к исследованиям, технологичность и любовь к активному образу жизни.

JAECOO J7 — первая модель, представленная брендом в России. Она быстро завоевала популярность благодаря сочетанию брутального дизайна, продуманной эргономики и передового оснащения. Автомобиль доступен как с передним, так и с интеллектуальным полным приводом ARDIS, который предлагает до семи режимов вождения по любым покрытиям. Под капотом установлен надежный и эффективный турбированный двигатель 1.6 TGDI в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

С момента своего дебюта модель постоянно совершенствовалась. В конце 2025 года бренд представил глобальное обновление кроссовера J7 с более элегантным обликом. Решетка радиатора стала более узкой, подчеркивая западную традицию внедорожного дизайна, а силуэт — лаконичнее благодаря темным бамперам. Обновленная модель доступна от 2 649 000 рублей с дополнительными выгодами.

Модельная линейка пополнилась новыми комплектациями, что позволило еще точнее отвечать на запросы покупателей. Варианты Актив и Престиж с передним приводом и мощностью 150 л. с. подойдут для более повседневных приключений. Полноприводные комплектации Комфорт и Престиж с 186-силовым двигателем позволяют открывать новые маршруты без ограничений.

JAECOO — это не только впечатляющие цифры продаж, но и активное развитие комьюнити.

Бренд постоянно работает над созданием экосистемы для владельцев, предлагая им уникальные привилегии и опыт. Ярким примером стало недавнее партнерство с сетью глэмпингов Villy Uley. Кроссоверы JAECOO J7 стали важной частью гостевого опыта: они используются для комфортного трансфера гостей в живописных локациях на Оке, Волге и в Карелии. В свою очередь, владельцы автомобилей JAECOO получили эксклюзивную выгоду для премиального отдыха на природе.

Познакомиться с модельным рядом JAECOO: