На выезде из Рязани образовалась крупная пробка
Вечером в пятницу, 26 июня, пробка образовалась на Солотчинском шоссе. «Пробка у „Круиза“ в сторону Солотчи, всё встало намертво», — отметили в посте.
На выезде из Рязани образовалась крупная пробка. Об этом сообщает в соцсетях.
Вечером в пятницу, 26 июня, пробка образовалась на Солотчинском шоссе.
«Пробка у „Круиза“ в сторону Солотчи, всё встало намертво», — отметили в посте.
По словам водителей, причина пробки в очереди на заправку, которая заняла две полосы.
«Далее пробка из-за того, что многие медленно проезжают мост. Просто снижают скорость до 40-30, хотя можно ехать быстрее», — отметил рязанец.