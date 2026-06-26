На выезде из Рязани образовалась крупная пробка

Вечером в пятницу, 26 июня, пробка образовалась на Солотчинском шоссе. «Пробка у „Круиза“ в сторону Солотчи, всё встало намертво», — отметили в посте.

На выезде из Рязани образовалась крупная пробка. Об этом сообщает в соцсетях.

Вечером в пятницу, 26 июня, пробка образовалась на Солотчинском шоссе.

«Пробка у „Круиза“ в сторону Солотчи, всё встало намертво», — отметили в посте.

По словам водителей, причина пробки в очереди на заправку, которая заняла две полосы.

«Далее пробка из-за того, что многие медленно проезжают мост. Просто снижают скорость до 40-30, хотя можно ехать быстрее», — отметил рязанец.