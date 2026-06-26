На двух улицах Рязани отключат холодную воду
В пятницу, 26 июня, в Рязани временно отключат холодное водоснабжение. Об этом сообщили в «Водоканале». Подача воды будет ограничена с 09:00 до 17:00 по следующим адресам: улица Ленинского Комсомола, дома № 40, 42, 42 корп. 1; улица Пушкина, дома № 45, 45 корп. 1, 45 корп. 2.
В пятницу, 26 июня, в Рязани временно отключат холодное водоснабжение. Об этом сообщили в «Водоканале».
Подача воды будет ограничена с 09:00 до 17:00 по следующим адресам:
- улица Ленинского Комсомола, дома № 40, 42, 42 корп. 1;
- улица Пушкина, дома № 45, 45 корп. 1, 45 корп. 2.
Причины отключения в «Водоканале» не уточнили.