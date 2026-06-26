На директора рязанской фирмы завели дело из-за задержки зарплаты сотруднику

Установлено, что мужчина работал в частной фирме с декабря 2025 года по март 2026 года. В нарушение требований закона в день увольнения он не получил окончательный расчет. Деньги перечислили лишь спустя два месяца. Прокурор возбудил в отношении гендиректора общества дело об административном правонарушении по части 2 статьи 5.27.1 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).

Прокуратура Клепиковского района защитила права работника на своевременную выплату зарплаты. Об этом 26 июня сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

Установлено, что мужчина работал в частной фирме с декабря 2025 года по март 2026 года. В нарушение требований закона в день увольнения он не получил окончательный расчет. Деньги перечислили лишь спустя два месяца.

Прокурор возбудил в отношении гендиректора общества дело об административном правонарушении по части 2 статьи 5.27.1 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).