Мошенники начали предлагать поучаствовать в лотереях с гарантированными призами

Мошенники в мессенджерах и социальных сетях предлагали пользователям покрутить «колесо фортуны» с гарантированным призом, сообщает пресс-служба платформы «Мошеловка» Народного фронта, передает РИА Новости. Известно, что аферисты создают поддельные сайты, выдавая себя за государственные организации или крупные банки. Участникам предлагают пройти тест или поучаствовать в розыгрыше с обещанием крупных выплат, варьирующихся от 12 до 25 тысяч рублей. Однако, под предлогом зачисления денег, мошенники выманивают у пользователей персональные и платежные данные. В «Мошеловке» настоятельно рекомендуют не вводить данные своей карты, особенно CVC/CVV-код, на подобных сайтах.

Мошенники в мессенджерах и социальных сетях предлагали пользователям покрутить «колесо фортуны» с гарантированным призом, сообщает пресс-служба платформы «Мошеловка» Народного фронта, передает РИА Новости.

Известно, что аферисты создают поддельные сайты, выдавая себя за государственные организации или крупные банки. Участникам предлагают пройти тест или поучаствовать в розыгрыше с обещанием крупных выплат, варьирующихся от 12 до 25 тысяч рублей.

Однако, под предлогом зачисления денег, мошенники выманивают у пользователей персональные и платежные данные. В «Мошеловке» настоятельно рекомендуют не вводить данные своей карты, особенно CVC/CVV-код, на подобных сайтах.

Эксперты подчеркивают, что государственные органы и крупные банки не проводят лотереи и розыгрыши с гарантированными выплатами за прохождение тестов, а обещание легких денег является явным признаком мошенничества.