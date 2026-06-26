Минюст включил в реестр иноагентов несколько организаций и проект

26 июня Минюст России включил в реестр иностранных агентов несколько организаций и личностей. Информация об этом появилась на сайте ведомства.
В список попали Е. Л. Конева*, проект «Эхо"*, медиа-группа «Автономное Действие"* и общественное движение «Крымская солидарность"*.
Е. Л. Конева* обвиняется в распространении недостоверной информации о решениях российских властей и противодействии специальной военной операции на Украине. Она проживает за границей.
Проект «Эхо"* также распространял ложные сведения о политике России и сотрудничал с иностранными агентами. Медиа-группа «Автономное Действие"* участвовала в распространении материалов иностранных агентов и критиковала действия российских властей.
Общественное движение «Крымская солидарность"* также включено в реестр за распространение недостоверной информации и взаимодействие с международными террористическими организациями.
Кроме того, Минюст России исключил из реестра общество с ограниченной ответственностью «Иновещание» в связи с его ликвидацией.
* - включены в реестр иноагентов в РФ.