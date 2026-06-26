Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
21°
Сбт, 27
20°
Вск, 28
22°
ЦБ USD 77.06 1.43 27/06
ЦБ EUR 87.4 1.63 27/06
Нал. USD 79.05 / 80.08 26/06 18:45
Нал. EUR 91.21 / 92.87 26/06 18:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Из Рязани в Мурманск на CHERY. Как ведёт себя машина в дальнем путешес...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанской автолюбительн...
23 июня 15:43
681
В Рязани на Борковском затоне состоялся девичник на воде
В Рязани 21 июня ГК «Зеленый сад» устроила праздник лет...
23 июня 10:10
790
Как работает гибридный автомобиль, зачем он нужен и стоит ли на него п...
Эти вопросы задают себе тысячи автолюбителей. Компания...
22 июня 16:56
2 385
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
2 870
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Минюст включил в реестр иноагентов несколько организаций и проект
26 июня Минюст России добавил в реестр иностранных агентов Е. Л. Конева*, проект «Эхо"*, медиа-группу «Автономное Действие"* и движение «Крымская солидарность"*. Е. Л. Конева* обвиняется в распространении недостоверной информации о российских властях и специальной военной операции на Украине. Проект «Эхо"* также распространял ложные сведения и сотрудничал с иностранными агентами. Медиа-группа «Автономное Действие"* критиковала действия властей и участвовала в распространении материалов иностранных агентов. «Крымская солидарность"* включена в реестр за недостоверную информацию и взаимодействие с международными террористическими организациями. Минюст исключил из реестра компанию «Иновещание» из-за ликвидации. * - включены в реестр иноагентов в РФ.

26 июня Минюст России включил в реестр иностранных агентов несколько организаций и личностей. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

В список попали Е. Л. Конева*, проект «Эхо"*, медиа-группа «Автономное Действие"* и общественное движение «Крымская солидарность"*.

Е. Л. Конева* обвиняется в распространении недостоверной информации о решениях российских властей и противодействии специальной военной операции на Украине. Она проживает за границей.

Проект «Эхо"* также распространял ложные сведения о политике России и сотрудничал с иностранными агентами. Медиа-группа «Автономное Действие"* участвовала в распространении материалов иностранных агентов и критиковала действия российских властей.

Общественное движение «Крымская солидарность"* также включено в реестр за распространение недостоверной информации и взаимодействие с международными террористическими организациями.

Кроме того, Минюст России исключил из реестра общество с ограниченной ответственностью «Иновещание» в связи с его ликвидацией.

* - включены в реестр иноагентов в РФ.