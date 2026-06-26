Минюст включил в реестр иноагентов несколько организаций и проект

26 июня Минюст России добавил в реестр иностранных агентов Е. Л. Конева*, проект «Эхо"*, медиа-группу «Автономное Действие"* и движение «Крымская солидарность"*. Е. Л. Конева* обвиняется в распространении недостоверной информации о российских властях и специальной военной операции на Украине. Проект «Эхо"* также распространял ложные сведения и сотрудничал с иностранными агентами. Медиа-группа «Автономное Действие"* критиковала действия властей и участвовала в распространении материалов иностранных агентов. «Крымская солидарность"* включена в реестр за недостоверную информацию и взаимодействие с международными террористическими организациями. Минюст исключил из реестра компанию «Иновещание» из-за ликвидации. * - включены в реестр иноагентов в РФ.

26 июня Минюст России включил в реестр иностранных агентов несколько организаций и личностей. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

В список попали Е. Л. Конева*, проект «Эхо"*, медиа-группа «Автономное Действие"* и общественное движение «Крымская солидарность"*.

Е. Л. Конева* обвиняется в распространении недостоверной информации о решениях российских властей и противодействии специальной военной операции на Украине. Она проживает за границей.

Проект «Эхо"* также распространял ложные сведения о политике России и сотрудничал с иностранными агентами. Медиа-группа «Автономное Действие"* участвовала в распространении материалов иностранных агентов и критиковала действия российских властей.

Общественное движение «Крымская солидарность"* также включено в реестр за распространение недостоверной информации и взаимодействие с международными террористическими организациями.

Кроме того, Минюст России исключил из реестра общество с ограниченной ответственностью «Иновещание» в связи с его ликвидацией.

* - включены в реестр иноагентов в РФ.