Мигрантов доставили в военкоматы после рейдов в Рязани

26 июня в Рязани провели очередной рейд по выявлению лиц, получивших российское гражданство и не вставших на воинский учет. Проверку провели следователи военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону совместно с инспекторами Госавтоинспекции на стационарном посту ДПС «Солотчинский». В ходе рейда проверено 12 человек, выявленные нарушители были сопровождены в военкомат. Отмечается, что во время рейда гражданам также разъяснили порядок поступления на военную службу по контракту и положенные законом социальные льготы. В ведомстве сообщили, что проведение подобных мероприятий будет продолжено.

Мигрантов доставили в военкоматы после рейдов в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба СК по рязанскому гарнизону.

26 июня в Рязани провели очередной рейд по выявлению лиц, получивших российское гражданство и не вставших на воинский учет. Проверку провели следователи военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону совместно с инспекторами Госавтоинспекции на стационарном посту ДПС «Солотчинский».

В ходе рейда проверено 12 человек, выявленные нарушители были сопровождены в военкомат.

Отмечается, что во время рейда гражданам также разъяснили порядок поступления на военную службу по контракту и положенные законом социальные льготы. В ведомстве сообщили, что проведение подобных мероприятий будет продолжено.