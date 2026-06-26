Макрон заявил, что роль США в урегулировании на Украине изменилась

По словам Макрона, Вашингтон перестал быть нейтральным посредником в переговорном процессе. Он утверждает, что США поддерживают предоставление Киеву военной помощи, а также санкции против России. Кроме того, как отметил французский лидер, сейчас наблюдается сближение позиций Европы и США по вопросу Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам франко-итальянского саммита в Антибе заявил, что роль США в урегулировании на Украине изменилась. Об этом 25 июня сообщило РИА Новости.

По словам Макрона, Вашингтон перестал быть нейтральным посредником в переговорном процессе. Он утверждает, что США поддерживают предоставление Киеву военной помощи, а также санкции против России.

Кроме того, как отметил французский лидер, сейчас наблюдается сближение позиций Европы и США по вопросу Украины.