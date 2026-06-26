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Летний клуб Дворянского собрания в Рязани обновили на 30%
В Нижнем городском парке завершен основной этап противоаварийных работ в здании Летнего клуба Благородного (Дворянского) собрания. Объект, построенный в 1905 году, в ходе работ получил частичное обновление конструкций: выполнен ремонт фундамента, кровли и галереи, а также восстановлены элементы декоративной деревянной резьбы. По оценке специалистов, степень обновления здания после первого этапа противоаварийных работ составляет порядка 30%.

В Нижнем городском парке завершен основной этап противоаварийных работ в здании Летнего клуба Благородного (Дворянского) собрания. Объект, построенный в 1905 году, в ходе работ получил частичное обновление конструкций: выполнен ремонт фундамента, кровли и галереи, а также восстановлены элементы декоративной деревянной резьбы.

Как сообщил подрядчик, работы стартовали после проведения обследования и подготовки проектной документации. На кровле произведена замена и усиление несущих элементов, обновлены стропильные конструкции и обрешетка, выполнено новое покрытие. Отдельным этапом стало восстановление декоративных деталей шатровой части здания.

Наиболее сложный участок работ был связан с фундаментом галереи. В ходе вскрытия конструкций выяснилось, что полноценное основание отсутствовало, из-за чего потребовалось фактически заново сформировать опорную часть: выполнены бетонные работы и устройство нового фундамента для стабилизации конструкции.

В настоящее время на объекте завершается демонтаж строительных лесов, при этом ограждение сохраняется до принятия решения по дальнейшим реставрационным этапам, включая возможное восстановление отдельных элементов остекления и декоративного убранства галереи.

По оценке специалистов, степень обновления здания после первого этапа противоаварийных работ составляет порядка 30%.

Фото: ГК «Каменный век».