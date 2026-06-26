Кораблинца осудят за мошенничество и угрозы убийством
По данным прокуратуры, летом 2025 года 32-летний житель Кораблина, испытывая личную неприязнь к своему знакомому, воспользовался фотографией его паспорта, хранившейся в галерее его смартфона, чтобы оформить два микрозайма в микрофинансовых организациях. Он зарегистрировался на сайтах этих организаций, указав данные потерпевшего и привязав к заявкам номер своей банковской карты.
Таким образом, мужчина незаконно получил кредиты на общую сумму 9 тысяч рублей.
Кроме того, в апреле 2026 года в ходе ссоры на почве личных конфликтов мужчина замахнулся на знакомого ножом и угрожал ему убийством.
Кораблинцу предъявлены обвинения по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством). Обвинительный акт утвержден прокуратурой Кораблинского района, уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.