Кораблинца осудят за мошенничество и угрозы убийством

По данным прокуратуры, летом 2025 года 32-летний житель Кораблина, испытывая личную неприязнь к своему знакомому, воспользовался фотографией его паспорта, хранившейся в галерее его смартфона, чтобы оформить два микрозайма в микрофинансовых организациях. Он зарегистрировался на сайтах этих организаций, указав данные потерпевшего и привязав к заявкам номер своей банковской карты. Таким образом, мужчина незаконно получил кредиты на общую сумму 9 тысяч рублей. Кроме того, в апреле 2026 года в ходе ссоры на почве личных конфликтов мужчина замахнулся на знакомого ножом и угрожал ему убийством. Кораблинцу предъявлены обвинения по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством). Обвинительный акт утвержден прокуратурой Кораблинского района, уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Кораблинца осудят за мошенничество и угрозы убийством

По данным прокуратуры, летом 2025 года 32-летний житель Кораблина, испытывая личную неприязнь к своему знакомому, воспользовался фотографией его паспорта, хранившейся в галерее его смартфона, чтобы оформить два микрозайма в микрофинансовых организациях. Он зарегистрировался на сайтах этих организаций, указав данные потерпевшего и привязав к заявкам номер своей банковской карты.

Таким образом, мужчина незаконно получил кредиты на общую сумму 9 тысяч рублей.

Кроме того, в апреле 2026 года в ходе ссоры на почве личных конфликтов мужчина замахнулся на знакомого ножом и угрожал ему убийством.

Кораблинцу предъявлены обвинения по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством). Обвинительный акт утвержден прокуратурой Кораблинского района, уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.