Инвесткомпании представили более 100 вакансий на ярмарке трудоустройства в Рязани

Более 100 вакансий представили участники проекта «Кадры для инвесторов» Корпорации развития на федеральном этапе ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», который прошел 26 июня на площадке «Точки кипения» в Рязани.

Более 100 вакансий представили участники проекта «Кадры для инвесторов» Корпорации развития на федеральном этапе ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», который прошел 26 июня на площадке «Точки кипения» в Рязани.

Компании-партнеры Корпорации развития — «ЭРА», «Тепловодохран», «Русская Аграрная Группа» и «Рельеф-Центр» — представили вакансии для рабочих и квалифицированных специалистов. Наибольшее число предложений поступило от подразделений «Русской Аграрной Группы», которым требуются агрономы, инженеры, ветеринары, юристы и водители. Другие предприятия ищут жестянщиков, маляров, экономистов, программистов, дворников и администраторов сайтов.

Информацию об актуальных вакансиях в крупных инвесткомпаниях региона можно найти на Инвестиционном портале .

Ярмарку посетили около полутора тысяч старшеклассников, студентов и жителей региона, которые ищут работу. По данным организаторов, сейчас на одного соискателя приходится 6-7 вакансий. На сегодняшний день зафиксирован самый низкий уровень безработицы за всю историю региона — 0,3%

Всего на федеральном этапе ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» было представлено около 2,5 тысяч вакансий.