Эксперт предупредил россиян, что бензин из канистры может погубить двигатель

Автоэксперт Пётр Баканов предупредил об опасности использования старого бензина или топлива, купленного с рук. По словам специалиста, срок жизни бензина в канистре — не более года, и только при соблюдении идеальных условий хранения: в сухом, тёмном и прохладном месте. Он отметил, что со временем присадки в топливе разлагаются, а октановое число снижается — в результате вместо нормального горючего получается смесь, способная серьёзно навредить двигателю. Особенно высок риск для современных моторов, в том числе турбированных: из‑за заливки такого топлива резко возрастает вероятность детонации.

Эксперт предупредил россиян, что бензин из канистры может погубить двигатель. Об этом пишет «Абзац».

Автоэксперт Пётр Баканов предупредил об опасности использования старого бензина или топлива, купленного с рук. По словам специалиста, срок жизни бензина в канистре — не более года, и только при соблюдении идеальных условий хранения: в сухом, тёмном и прохладном месте.

Он отметил, что со временем присадки в топливе разлагаются, а октановое число снижается — в результате вместо нормального горючего получается смесь, способная серьёзно навредить двигателю. Особенно высок риск для современных моторов, в том числе турбированных: из‑за заливки такого топлива резко возрастает вероятность детонации.