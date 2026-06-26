Две УК обязали заплатить штраф 250 тысяч за найденные нарушения в домах Рязани

Госжилинспекция Рязанской области рассмотрела обращения граждан о ненадлежащем состоянии общего имущества в многоквартирных домах. Об этом сообщили в пресс-службе инспекции. В время проверок выявили нарушения в домах № 9 на улице Терехина в селе Поляны, а также № 10 на улице Крупской и № 39 корп. 1 по Московскому шоссе в Рязани, управляемых ООО «Водолей» и ООО «Домоуправление». Обе управляющие организации привлечены к административной ответственности, каждой из них назначен штраф в размере 250 тысяч рублей.

Госжилинспекция Рязанской области рассмотрела обращения граждан о ненадлежащем состоянии общего имущества в многоквартирных домах. Об этом сообщили в пресс-службе инспекции.

В время проверок выявили нарушения в домах № 9 на улице Терехина в селе Поляны, а также № 10 на улице Крупской и № 39 корп. 1 по Московскому шоссе в Рязани, управляемых ООО «Водолей» и ООО «Домоуправление».

Обе управляющие организации привлечены к административной ответственности, каждой из них назначен штраф в размере 250 тысяч рублей.