Более 10 тысяч нарушений ПДД зафиксировали в Рязанской области за сутки

Всего за сутки в регионе выявили 10 328 нарушений ПДД, в том числе 1 факт управления транспортным средством в состоянии опьянения. 2 водителя от прохождения медицинского освидетельствования отказались. Также выявлено более 10 нарушений со стороны водителей мототранспорта.

Более 10 тысяч нарушений ПДД зафиксировали в Рязанской области за сутки. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Всего за сутки в регионе выявили 10 328 нарушений ПДД, в том числе 1 факт управления транспортным средством в состоянии опьянения. 2 водителя от прохождения медицинского освидетельствования отказались.

Также выявлено более 10 нарушений со стороны водителей мототранспорта.