Apple подняла цены на iPad и MacBook

Так, iPad Air подорожал с 599 до 749 долларов, а MacBook Air — с 1099 до 1299 долларов. Также выросли цены на iPad Pro — с 999 до 1199 долларов, MacBook Pro — с 1699 до 1999 долларов и бюджетный MacBook Neo — с 599 до 699 долларов. В Apple объяснили повышение цен резким ростом стоимости комплектующих.

Apple подняла цены на планшеты и ноутбуки. Об этом сообщило 25 июня агентство «Прайм».

Так, iPad Air подорожал с 599 до 749 долларов, а MacBook Air — с 1099 до 1299 долларов.

Также выросли цены на iPad Pro — с 999 до 1199 долларов, MacBook Pro — с 1699 до 1999 долларов и бюджетный MacBook Neo — с 599 до 699 долларов.

В Apple объяснили повышение цен резким ростом стоимости комплектующих.