Абитуриентам Рязани рассказали об отправке документов для поступления по почте

Абитуриенты Рязанской области могут отправить свои документы для поступления в вузы по почте. Отмечается, что приемная кампания в большинстве российских учебных заведений пройдет с 20 июня по 25 июля. Выпускники школ имеют возможность использовать Почту России для подачи документов в приемные комиссии. Чтобы отправить документы, нужно посетить любое почтовое отделение и выбрать заказное письмо или бандероль с объявленной ценностью. Важно правильно указать адрес, включая индекс. Сотрудники почты помогут оформить отправление. Не забудьте сохранить квитанцию с трек-номером для отслеживания письма на сайте или в приложении Почты.

Абитуриенты Рязанской области могут отправить свои документы для поступления в вузы по почте. Об этом сообщила пресс-служба Отдела по внешним коммуникациям и маркетингу УФПС Москвы.

Отмечается, что приемная кампания в большинстве российских учебных заведений пройдет с 20 июня по 25 июля. Выпускники школ имеют возможность использовать Почту России для подачи документов в приемные комиссии.

Чтобы отправить документы, нужно посетить любое почтовое отделение и выбрать заказное письмо или бандероль с объявленной ценностью. Важно правильно указать адрес, включая индекс. Сотрудники почты помогут оформить отправление. Не забудьте сохранить квитанцию с трек-номером для отслеживания письма на сайте или в приложении Почты.

Для быстрого получения документов абитуриенты могут воспользоваться услугой экспресс-отправления EMS. Курьер заберет документы у клиента и доставит их прямо в вуз. Оформить курьерскую доставку можно в почтовом отделении или через мобильное приложение. Упаковка для отправления предоставляется бесплатно.