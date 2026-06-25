В Рязанском округе остановили подростка на питбайке

16-летнего подростка задержали во время рейда. На место вызвали его родителей. Нарушителя отстранили от управления, а питбайк отправили на штрафстоянку. В настоящее время проводится проверка, в результате которой законный представитель подростка будет привлечен к административной ответственности по трем статьям Кодекса об административных правонарушениях РФ. В настоящее время проводится проверка, по итогам которой родитель будет привлечён к административной ответственности по трём статьям Кодекса об административных правонарушениях РФ. Первая — за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления (ч.3 ст. 12.7 КоАП РФ), — предусматривает штраф в размере 30 000 рублей.

В Рязанском округе остановили подростка на питбайке. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

16-летнего подростка задержали во время рейда. На место вызвали его родителей. Нарушителя отстранили от управления, а питбайк отправили на штрафстоянку.

В настоящее время проводится проверка, в результате которой законный представитель подростка будет привлечен к административной ответственности по трем статьям Кодекса об административных правонарушениях РФ.

В настоящее время проводится проверка, по итогам которой родитель будет привлечён к административной ответственности по трём статьям Кодекса об административных правонарушениях РФ. Первая — за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления (ч.3 ст. 12.7 КоАП РФ), — предусматривает штраф в размере 30 000 рублей.