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В Рязанской области в рамках догазификации без привлечения средств граждан построены газопроводы до границ 14 290 участков
По президентской программе догазификации от жителей региона принято свыше 17 тыс. заявок, 98% из них переведены в договоры. Без привлечения средств граждан газопроводы простроены до границ 14290 участков заявителей, сообщили в пресс-службе АО «Рязаньгоргаз».

По президентской программе догазификации от жителей региона принято свыше 17 тыс. заявок, 98% из них переведены в договоры. Без привлечения средств граждан газопроводы простроены до границ 14290 участков заявителей, сообщили в пресс-службе АО «Рязаньгоргаз».

На текущий момент в рамках догазификации в Рязанской области подключено 10 841 домовладение. Пуск газа осуществляется после подготовки собственником внутридомовой инфраструктуры.

Региональные льготы упрощают подключение, компенсируя льготникам прокладку сети в границах участка, покупку и монтаж оборудования в доме. Субсидиями уже воспользовались 888 жителей.

Выплату могут получить инвалиды, в том числе дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны, участники боевых действий, члены семей погибших в боевых действиях, многодетные семьи и одинокие родители, малоимущие граждане, а также участники СВО и члены их семей.

Получить консультацию по вопросам догазификации можно по номеру Единого оператора газификации — 8 800 101 0004.

Заявку на догазификацию можно подать:

  • на портале Единого оператора газификации (connectgas.ru);
  • на портале Госуслуг;
  • в многофункциональных центрах (МФЦ);
  • в офисах АО «Газпром газораспределение Рязанская область» — для домовладений в районах Рязанской области;
  • в АО «Рязаньгоргаз» — для объектов на территории города Рязани.

Фото: АО «Рязаньгоргаз».