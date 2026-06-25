В Рязанской области в рамках догазификации без привлечения средств граждан построены газопроводы до границ 14 290 участков

По президентской программе догазификации от жителей региона принято свыше 17 тыс. заявок, 98% из них переведены в договоры. Без привлечения средств граждан газопроводы простроены до границ 14290 участков заявителей, сообщили в пресс-службе АО «Рязаньгоргаз».
На текущий момент в рамках догазификации в Рязанской области подключено 10 841 домовладение. Пуск газа осуществляется после подготовки собственником внутридомовой инфраструктуры.
Региональные льготы упрощают подключение, компенсируя льготникам прокладку сети в границах участка, покупку и монтаж оборудования в доме. Субсидиями уже воспользовались 888 жителей.
Выплату могут получить инвалиды, в том числе дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны, участники боевых действий, члены семей погибших в боевых действиях, многодетные семьи и одинокие родители, малоимущие граждане, а также участники СВО и члены их семей.
Получить консультацию по вопросам догазификации можно по номеру Единого оператора газификации — 8 800 101 0004.
Заявку на догазификацию можно подать:
- на портале Единого оператора газификации (connectgas.ru);
- на портале Госуслуг;
- в многофункциональных центрах (МФЦ);
- в офисах АО «Газпром газораспределение Рязанская область» — для домовладений в районах Рязанской области;
- в АО «Рязаньгоргаз» — для объектов на территории города Рязани.
Фото: АО «Рязаньгоргаз».