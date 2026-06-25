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В Рязанской области открылась улиточная ферма с особыми спа-процедурами
В рязанском селе Моховое Скопинского округа супруги Вячеслав и Алена Максимовы открыли улиточную ферму, специализирующуюся на разведении моллюсков породы Мюллер. Отмечается, что этот нестандартный бизнес позволяет им выращивать улиток всего за три с половиной месяца. Ферма предлагает не только экскурсии и кулинарные мастер-классы, но и гастрономические дегустации для туристов. Гостям доступны уникальные спа-процедуры с использованием натурального улиточного муцина, включая омолаживающие маски для лица и рук. Супруги планируют расширить свое производство и в будущем открыть кафе, где будут представлены фирменные деликатесы из улиток.

В рязанском селе Моховое Скопинского округа супруги Вячеслав и Алена Максимовы открыли улиточную ферму, специализирующуюся на разведении моллюсков породы Мюллер. Об этом пишет ИД «Пресса».

Отмечается, что этот нестандартный бизнес позволяет им выращивать улиток всего за три с половиной месяца.

Ферма предлагает не только экскурсии и кулинарные мастер-классы, но и гастрономические дегустации для туристов. Гостям доступны уникальные спа-процедуры с использованием натурального улиточного муцина, включая омолаживающие маски для лица и рук.

Супруги планируют расширить свое производство и в будущем открыть кафе, где будут представлены фирменные деликатесы из улиток.