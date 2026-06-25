В Рязанской области нашли очаг с дикорастущей коноплей

В июне 2026 года специалисты Россельхознадзора провели выездное обследование земельного участка в Сасовском районе Рязанской области. Как отметили в пресс-службе ведомства, там обнаружили очаг произрастания дикорастущей конопли. Информацию о данном факте направили в УМВД по Рязанской области для принятия соответствующих мер.