В Рязани ограничат парковку транспорта у Лесопарка

Об этом сообщили на сайте администрации города. 27 июня с 6:00 до 22:00 на Окском шоссе на территории стоянки, прилегающей к входной группе Лесопарка, будет ограничена парковка. Причина — проведение мероприятий в рамках общегородского проекта «Лето в городе». Мэрия Рязани просит учитывать информацию при планировании своего маршрута.