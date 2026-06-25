В Рязани обработали три улицы от борщевика

В Рязани продолжаются работы по уничтожению борщевика. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Ясинский.
По его словам, специалисты скашивают опасное растение и обрабатывают очаги его распространения гербицидами. Это позволяет предотвратить распространение семян и снизить риск контакта жителей с борщевиком.
Работы уже проведены на улицах Большой, Зубковой и Кремлевский Вал. До конца недели специалисты планируют выйти на локальные участки в микрорайоне Дашково-Песочня.
Срезанные растения убирают и утилизируют, а обработанные территории продолжают контролировать. Как отметил Ясинский, полностью избавиться от борщевика сложно, поэтому для уничтожения отдельных очагов нередко требуется несколько обработок.
Фото: соцсети Бориса Ясинского.