В Рязани обработали три улицы от борщевика

В Рязани продолжаются работы по уничтожению борщевика. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Ясинский. Работы уже проведены на улицах Большой, Зубковой и Кремлевский Вал. До конца недели специалисты планируют выйти на локальные участки в микрорайоне Дашково-Песочня. Срезанные растения убирают и утилизируют, а обработанные территории продолжают контролировать. Как отметил Ясинский, полностью избавиться от борщевика сложно, поэтому для уничтожения отдельных очагов нередко требуется несколько обработок.

В Рязани продолжаются работы по уничтожению борщевика. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Ясинский.

По его словам, специалисты скашивают опасное растение и обрабатывают очаги его распространения гербицидами. Это позволяет предотвратить распространение семян и снизить риск контакта жителей с борщевиком.

Работы уже проведены на улицах Большой, Зубковой и Кремлевский Вал. До конца недели специалисты планируют выйти на локальные участки в микрорайоне Дашково-Песочня.

Срезанные растения убирают и утилизируют, а обработанные территории продолжают контролировать. Как отметил Ясинский, полностью избавиться от борщевика сложно, поэтому для уничтожения отдельных очагов нередко требуется несколько обработок.

Фото: соцсети Бориса Ясинского.