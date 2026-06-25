В Рязани на Вокзальной начали менять аварийный участок трубопровода

В Рязани на улице Вокзальной продолжается ремонт теплосети в районе дома № 40. Специалисты МУП РМПТС меняют аварийный участок трубопровода, который эксплуатируется более 50 лет. Из-за работ временно ограничена подача горячей воды в дома № 38 и № 42 по улице Вокзальной. Также на участке в районе дома № 40 действует ограничение движения: для транспорта оставлена одна полоса в каждом направлении. Водителей просят учитывать это при планировании маршрутов.

В Рязани на улице Вокзальной продолжается ремонт теплосети в районе дома № 40. Специалисты МУП РМПТС меняют аварийный участок трубопровода, который эксплуатируется более 50 лет.

Как сообщили в предприятии, коммуникации были проложены еще в 1960-х годах. Несмотря на проведенные ранее частичные ремонты, износ сетей достиг критического уровня, поэтому потребовалась полная замена проблемного участка.

Работы организовали поэтапно, чтобы сократить неудобства для водителей. На первом этапе специалисты заменили часть трубопровода на четной стороне улицы и восстановили проезд. Сейчас ремонт продолжается на нечетной стороне Вокзальной.

Из-за работ временно ограничена подача горячей воды в дома № 38 и № 42 по улице Вокзальной.

Также на участке в районе дома № 40 действует ограничение движения: для транспорта оставлена одна полоса в каждом направлении. Водителей просят учитывать это при планировании маршрутов.

Фото: МУП РМПТС.