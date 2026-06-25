В Рязани на директора учреждения завели дело из-за невыплаты зарплаты работникам

Установлено, что директор учреждения по производству металлов не выплачивал работникам зарплату в период с декабря 2025 по май 2026 года. При этом, как отметили в СК, у него были деньги, чтобы погасить задолженность. Всего сотрудникам не выплатили более 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Следователи исследуют финансово-хозяйственную деятельность учреждения.

В Рязани на директора учреждения завели дело из-за невыплаты зарплаты работникам. Об этом 25 июня сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Установлено, что директор учреждения по производству металлов не выплачивал работникам зарплату в период с декабря 2025 по май 2026 года. При этом, как отметили в СК, у него были деньги, чтобы погасить задолженность.

Всего сотрудникам не выплатили более 400 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Следователи исследуют финансово-хозяйственную деятельность учреждения.