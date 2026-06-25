В Рязани мотоциклист врезался в автомобиль на светофоре, момент попал на видео

ДТП случилось 24 июня. На кадрах видно, как белый кроссовер останавливается на светофоре. В это время ему в багажник въезжает мотоциклист. Информации о пострадавших нет.

В Рязани мотоциклист врезался в автомобиль на светофоре, момент попал на видео. Его публикуют в соцсетях.

ДТП случилось 24 июня. На кадрах видно, как белый кроссовер останавливается на светофоре. В это время ему в багажник въезжает мотоциклист.

Информации о пострадавших нет.