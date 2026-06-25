В Рязани автомобиль сбил курьера, момент попал на видео

ДТП случилось вечером 23 июня на улице Новоселов, рядом с ТЦ «Алина». «Лада» сбила курьера на электровелосипеде, когда тот пытался объехать ее на дороге. На кадрах видно, что водитель легковушки решил съехать на парковку, не включив поворотник. Информации о состоянии курьера нет.